Nowitzki in tiefer Trauer um Bryant: Denke jede Minute daran

Dallas. Dirk Nowitzki hat sich vom Schock über den Unfalltod von Basketball-Ikone Kobe Bryant noch nicht erholt und ist weiter in tiefer Trauer um seinen langjährigen Gegenspieler.

"Ich kann ehrlich sagen, dass es nicht eine einzige Minute eines Tages gegeben hat, in der ich nicht daran gedacht habe", sagte Nowitzki den "Dallas Morning News". "Es ist so traurig. Ich denke nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde."

Am vergangenen Sonntag waren bei einem Hubschrauber-Absturz der 41 Jahre alte Bryant und dessen 13 Jahre alte Tochter Gianna sowie sieben weitere Insassen ums Leben gekommen. Nowitzki ist zwei Monate älter als Bryant und traf in seiner Karriere oft mit den Dallas Mavericks auf Bryants Los Angeles Lakers.

Nowitzki berichtete, dass er Fernsehen geschaut habe, als er die ersten Nachrichten über den Tod Bryants auf Twitter gesehen habe. "Zuerst wollte ich es nicht wahrhaben", sagte der Würzburger. "Dann sagte jemand, TMZ (Internetportal) könnte gehacked worden sein. Da stieg meine Hoffnung, aber es war nicht wahr."

Nowitzki und Bryant waren über viele Jahre zwei der herausragenden Protagonisten der nordamerikanischen Profiliga NBA. "Ich würde nicht sagen, dass wir eng miteinander waren, aber es gab gegenseitigen Respekt", sagte Nowitzki über ihre Beziehung. "Nach meinen Spielen war er es, wegen dem ich immer nach Hause gefahren bin, um ihn im TV zu sehen." Am Dienstag verfolgte Nowitzki das Spiel seines früheren Clubs in der American Airlines Arena, um die Erinnerung an Bryant zu sehen.