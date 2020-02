Nach NHL-Kuriosum: Carolina dankt Aushilfs-Torwart Ayres

Nach seinem kuriosen Auftritt als Torwart in der NHL wird Torontos Eismaschinen-Fahrer David Ayres gefeiert - und vermarktet. Die Carolina Hurricanes luden den 42-Jährigen zu ihrem Spiel gegen die Dallas Stars am Dienstag ein.

Zudem verkauft der Club aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nun T-Shirts mit Ayres' Namen und der Nummer 90. Ayres ist bei den Toronto Maple Leafs als Hausmeister angestellt und fährt gelegentlich die Eismaschine. Am Samstag kam er jedoch als sogenannter "Notfalltorhüter auf Abruf" zum Einsatz - im Trikot des Gegners. Bei den Hurricanes waren beide Torhüter verletzt ausgefallen, so dass Ayres im zweiten Drittel von der Tribüne aufs Eis wechselte.

Der Dienstag sei "David Ayres Day", kündigte die Bürgermeisterin von Raleigh, Mary-Ann Baldwin, via Twitter an. In der Stadt in North Carolina tragen die Hurricanes ihre Heimspiele aus. "Wir sehen uns am Dienstag, Davey", schrieb der Club und kündigte an, Ayres werde beim Spiel gegen die Dallas Stars die Hurricanes-Sirene bedienen. Das Gerät erzeugt durch Kurbeln Geräusche wie bei einer Sturmwarnung und kommt vor den Partien und in den Drittelpausen zum Einsatz.

"Sie fliegen mich runter nach Carolina für ihr Spiel am Dienstag, so dass ich noch ein bisschen Zeit mit den Jungs verbringen darf, was toll ist", sagte Ayres in Toronto und lobte die Hurricanes als "großartiges Team und großartigen Verein". Die NHL veröffentlichte auf ihrer Homepage eine Würdigung mit dem Titel "Die Legende von Dave Ayres". Dieser hatte sich 2004 einer Nierentransplantation unterzogen. Ein Teil der Einnahmen aus den T-Shirt-Verkäufen gehe daher an eine Stiftung für Nierenpatienten, kündigten die Hurricanes an.