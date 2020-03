Braunschweig Classico: Marco Behrens ist Herr der Hindernisse

Marco Behrens freut sich jedes Jahr auf den Start des Braunschweig Classico in der Volkswagen-Halle. „Es ist immer wie ein Heimspiel“, sagt der Parcourschef des Top-Reitturniers, das am Donnerstagabend startete. Er selbst ist seit der dritten Auflage mit dabei, hat jahrelang in der Region gewohnt,...