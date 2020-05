3. Liga: Fortsetzung wird auf Rücken der Spieler ausgetragen

In Sachsen-Anhalt bleiben sportliche Wettkämpfe und Training unter wettkampfähnlichen Bedingungen bis Ende Mai verboten. Diese Regelung betreffe den Amateursport genauso wie den Berufssport, sagte Sportminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag nach einer Entscheidungsrunde des schwarz-rot-grünen Kabinetts in Magdeburg.

Damit können auch die Drittliga-Clubs 1. FC Magdeburg sowie Hallescher FC mindestens bis zum 27. Mai nur in Kleingruppen von maximal fünf Sportlern trainieren. Der Wiedereinstieg in den Spielbetrieb der 3. Liga fällt mit dem 26. Mai auch in den Verbotszeitraum in Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalts Landesregierung kritisiert den DFB

Stahlknecht und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisierten zudem das Agieren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) scharf. Er empfinde es als unerträglich, dass der DFB in der Pandemielage Druck auf Politik und Vereine ausübe, sagte Haseloff. Die Landesverordnung mit den strengen Sportbeschränkungen sei erlassen worden, um Menschenleben zu schützen. Dass «mit dem Lizenzentzug gedroht wird für den Fall, dass man nicht mitspielt, das kann nicht die Spielregel in unserer Gesellschaft sein.» Er werde sich mit seinen Länderkollegen abstimmen, wie sie mit der Lage umgehen.

DFB weist Vorwürfe zurück

Der Deutsche Fußball-Bund hat Vorwürfe von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zurückgewiesen. Die Äußerungen des CDU-Politikers nach einem Telefonat mit DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius habe man "mit Verwunderung" zur Kenntnis genommen, äußerte Curtius am Dienstagabend auf der Verbandsseite. Es sei nicht "mit Zulassungsentzug und Konsequenzen" für Vereine gedroht worden, die sich gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs aussprächen. "Das weisen wir zurück, hier wird ein unzutreffendes Bild gezeichnet", teilte Curtius mit.

Kein "professioneller Mannschaftssport" bis 5. Juni in Thüringen

Die Thüringer Landesregierung hat die Ausübung von professionellem Mannschaftssport bis zum 5. Juni untersagt. Dies teilte Gesundheitsministerin Heike Werner am Dienstag mit. Diese Entscheidung betrifft auch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs von Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena.

Carl Zeiss tangiert die Entscheidung aus der Politik allerdings offenbar kaum. Jenas Geschäftsführer Chris Förster teilte der Bild mit: "Dass der am Montag vom DFB veröffentlichte Terminplan nicht zu halten sein wird, war schon auf Basis der aktuellen Verfügungslagen absehbar. Und diese Situation hat sich mit der weiteren Verlängerung der in Thüringen geltenden Verordnung nun noch verschärft, sodass gegenwärtig an eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor Mitte, Ende Juni nicht zu denken ist."(dpa/sid)