Bundestrainer Löw hofft auf Steigerung gegen die Schweiz

Am Montagmittag gibt sich Joachim Löw betont ruhig. Es ist ja einiges eingeprasselt auf den Bundestrainer zuletzt: Nach dem 3:3 im Test gegen die Türkei gab es Kritik an Personalauswahl und Taktik. Und als sich Löw nach dem 2:1-Sieg gegen die Ukraine gegen die Angriffe zur Wehr setzte, wurde dies als unsouverän und dünnhäutig eingestuft. Der Bundestrainer hat sich also Gelassenheit verordnet vor dem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln, das aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen komplett ohne Zuschauer stattfinden wird.

„Es dürfen ruhig alle ihre Meinung sagen“, meint der 60-Jährige also. „Wenn alle die gleiche Meinung hätten, wäre es ja langweilig.“ Aber entscheidend ist nach wie vor Löws Meinung, das sieht das Amt als Bundestrainer nun einmal so vor und davon rückt Löw auch nicht ab: „Ich sage die Dinge, wie ich sie denke und meine, dazu stehe ich“, meint er. „Wenn dann jemand meint, der Löw ist arrogant oder dünnhäutig, kann er das tun.“

Er weiß ja selbst, dass einem Trainer letztlich nur ein Argument hilft: der sportliche Erfolg. Nachdem in der Ukraine (2:1) endlich der erste Sieg in der Nations League gelang, soll gegen die Schweiz nun nachgelegt werden. Löw erwartet „Konzentration, mehr Präzision, Mut und die richtigen offensiven Akzente“. In der Ukraine „war der Spielaufbau etwas zäh. Deswegen sind Geschwindigkeit und Präzision jetzt wichtige Themen.“

Draxler, Halstenberg und Klostermann wackeln

Die vielen einfachen Fehler im Spielaufbau, die Ungenauigkeiten im Pass-Spiel – all das soll abgestellt werden. An der personellen Zusammensetzung aber wird es keine großen Änderungen geben. Löw will die knappe Zeit dafür nutzen, dass seine derzeit bevorzugte Elf sich einspielen, sich Automatismen aneignen kann. Lediglich Timo Werner könnte nach überstandenem Infekt in die Startformation rücken und Julian Draxler verdrängen. Draxler hat ohnehin leichte Achillessehnenbeschwerden, Fragezeichen stehen außerdem hinter Marcel Halstenberg (Adduktorenprobleme) und Lukas Klostermann (Kniebeschwerden).

Löw erwartet gegen die Schweiz, bei der Borussia Dortmunds Abwehrspieler Manuel Akanj wegen einer Corona-Infektion fehlt, „ein ganz anderes Spiel als gegen die Ukraine“. Er schätzt den Gegner spielerisch deutlich stärker ein. In den Ergebnissen allerdings schlägt sich das bislang nicht nieder, in drei Spielen in der Nations League haben die Eidgenossen nur einen Punkt geholt – beim 1:1 gegen Deutschland in Basel. Schon damals war Kritik am deutschen Spiel laut geworden, weil die Schweiz über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Kritik, der Löw nun gelassener begegnet, die sich aber nur durch einen Sieg vermeiden lässt.