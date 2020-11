Entscheidung über DEL-Saisonstart am 19. November

Neuss. Die Entscheidung über einen möglichen Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga soll am 19. November fallen.

"An dem Tag werden die Clubs gemeinsam entscheiden, ob wie zuletzt geplant in der zweiten Dezemberhälfte und mit wie vielen Clubs wir in die Saison starten können. Zudem soll ein Modus festgelegt werden", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Mittwoch. Die 14 Teams wollen sich dazu in einer Videokonferenz zusammenschalten.

Bislang steht der 18. Dezember als möglicher Starttermin im Raum. Ob die DEL aber wirklich starten kann, ist noch unklar. Wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen hatte die Liga den Saisonstart angesichts der Coronavirus-Pandemie bereits zweimal verschoben.

Nach monatelanger Pause startet in dieser Woche jedoch der professionelle Eishockey-Betrieb wieder ohne Zuschauer. Von Donnerstag bis Sonntag wird in Krefeld der Deutschland Cup ausgetragen. Zudem starten die zweite Liga und die drittklassige Oberliga in den Spielbetrieb. In der kommenden Woche tragen dann acht DEL-Clubs ein Vorbereitungsturnier bis in den Dezember aus.

© dpa-infocom, dpa:201104-99-205047/2