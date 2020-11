Warum Bahnradfahrer Levy die Reise nach Bulgarien riskiert

Vor ein paar Tagen saß Maximilian Levy noch mit seinen drei Kindern zusammen. Das älteste machte mit ihm Schulaufgaben, das jüngste, erst eineinhalb Jahre alt, hielt er auf dem Arm. Das mittlere schaute notgedrungen in die Röhre. Alltag im Hause Levy, das sonst von ständiger Bewegung geprägt ist.

Doch dann hieß es Kofferpacken in diesem absurden Corona-Jahr: An diesem Mittwoch beginnt die Bahnrad-Europameisterschaft in Plowdiw. Der mehrmalige Welt- und Europameister reist dorthin, allerdings alleine. Bulgarien gilt als Risikogebiet, der deutsche Verband und Bundestrainer Detlef Uibel verzichten daher auf die Teilnahme. Warum tut sich der 33 Jahre alte Cottbusser das dann trotzdem an?

Hygiene-Beauftragter und Aktiver in einem

Auch die Niederlande und Frankreich stellen keine Teams. Weil Levy auf eigene Faust anreist, wurde er zu seinem eigenen Hygiene-Beauftragten. Er hat Verordnungen studiert, mit Behörden telefoniert, Corona-Tests für sich und seine Betreuer organisiert. Der Aufwand sei enorm gewesen, sagt Levy. Das Risiko vor Ort stuft er aber als gering ein: „Wenn man sich in der Blase befindet, ist man sicherer als zu Hause. Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, dürfte in einer S-Bahn in Berlin deutlich größer sein. Wenn ich sehe, dass die Tour oder der Giro stattfinden, dass Handball und Fußball gespielt wird, dann kann ich auch zu einer EM fahren.“

Handball, Fußball, Tour de France – sie alle plädierten auf wirtschaftliche Notwendigkeit. Aus der Nachricht des Radsportverbandes BDR klang im Falle Levy auch so etwas an. Der 33-Jährige sei als Einziger nicht über die Sportförderung angestellt, erklärte Vizepräsident Günter Schabel. Er sei wirtschaftlich abhängig von Wettkampfeinsätzen. Riskiert Levy aus finanziellen Gründen seine Gesundheit?

Geld nicht die Hauptmotivation für EM-Start

So möchte der Keirin-Spezialist das nicht stehen lassen. „Die meisten Fahrer sind bei der Bundespolizei angestellt, diese hat kein Interesse daran, ihre Angestellten in ein Risikogebiet reisen zu lassen. Das trifft auf mich nicht zu“, sagt er. Geld sei nicht die Hauptmotivation. „Das Preisgeld für den Sieger kann man ja auf der Homepage nachlesen. Natürlich habe ich Sponsoren, die auch gesehen werden wollen. Denen muss man irgendwann mal etwas liefern. Aber des Geldes wegen mache ich das nicht.“ Der Sieger eines Einzelrennens erhält 670 Euro, der Dritte nur noch 180.

Ist es das wert? Wie so oft in der Corona-Krise sind die Beweggründe für persönliche Entscheidungen komplexer: Im Sommer fand der frühere Europameister eine neue Anstellung bei einem Bauunternehmen. Sein aktueller Job endet im Dezember. „Die wirtschaftliche Basis für das Olympia-Jahr“, nannte das der Silbermedaillengewinner von London 2012. Olympia 2021 ist das Ziel aller Sportler. Levy sagt: „Solange die Olympischen Spiele über die Bühne gehen, werden wir es schaffen. Der Worst Case wäre eine Absage im März. Jemand, der 22 Jahre alt ist und noch viele Jahre als Leistungssportler vor sich hat, kann damit vielleicht leben. Da hängt keine Karriere nach der Karriere dran. Aber jemand wie ich, der 33 Jahre alt ist, hat die womöglich letzte Chance, sich noch einmal auf der größten Bühne zu zeigen.“

Bahnradfahrer Levy: „Wir leben davon“

Diese Vorstellung half Levy mental über den Sommer. Gerade mal zwei Rennen hat er seit der WM im Februar in Berlin bestritten. „Die habe ich immerhin gewonnen“, sagt er lachend. Sonst war er viel zu Hause, hatte Zeit für die Kinder. Man könnte auch sagen: Levy war auf gewisse Weise arbeitslos. Vom Weltverband UCI habe es keine Unterstützung gegeben, generell fehlt ihm das Engagement. „Sport ist für uns nicht nur die zweitschönste Sache der Welt, er ist auch unser Leben. Wir leben davon, wir sind Berufssportler, das heißt, wir sind ein ernstzunehmender wirtschaftlicher Zweig. Wir wollen kein Mitleid, aber wir wollen genauso beachtet werden.“

Notfalls sorgt Levy selbst dafür. „Ich habe so viel investiert, so viel Herzblut in die Vorbereitung reingesteckt. Ich will jetzt performen. Dafür mache ich den Sport.“