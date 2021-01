Bayern nach Aus im DFB-Pokal unter Schock

Kiel/München. Die Niederlage in Kiel war das früheste Pokal-Aus seit 2000. Nach der Pleite kündigt Bayern-Trainer Flick einen härteren Kurs an.

Die Flocken wirbelten Thomas Müller und Hansi Flick ins Gesicht, und viel hatte bei einer kräftigen Böe im Schneesturm nicht gefehlt, dass dem Trainer während des Interviews auch noch die Werbetafel auf den Rücken gekippt wäre. Doch auch ohne diesen symbolträchtigen Unfall hatte das früheste Pokal-Aus seit dem Jahr 2000 am Mittwochabend genug Bilder geliefert, die sich in den jüngsten Trend beim FC Bayern fügten.

Der FC Bayern verspielt zwei Führungen in Kiel

Eine Niederlage bei einem unterklassigen Gegner hatte der aktuelle Triple-Gewinner seit dem 1:2 im Viertelfinale beim damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen 2004 nicht mehr erlebt. Ein Aus in der zweiten Runde sogar nicht mehr seit 21 Jahren, seit dem 2:4 im Elfmeterschießen beim Drittligisten 1. FC Magdeburg. Und nun also dieses 5:6 im Elfmeterschießen beim Zweitliga-Dritten Holstein Kiel nach zwei Führungen und einem 2:2 nach 90 und 120 Minuten, fünf Tage nach der 2:3-Niederlage in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach nach einer 2:0-Führung.

„Natürlich ist das ein Schock“, sagte Flick, nachdem Fin Bartels Kiel ins Achtelfinale gegen Darmstadt 98 geschossen hatte. Das Jahr 2021 war in diesem Moment erst 13 Tage alt, doch schon jetzt steht fest, dass es für die Münchener nicht so erfolgreich verlaufen wird wie 2020, als sie alle verfügbaren Titel abgeräumt hatten. Neben dem DFB-Pokal auch die Meisterschaft, Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup. Nun wurde ihr Saisonziel, das Triple fernab der Supercups erfolgreich zu verteidigen, schon frühzeitig verfehlt.

Eine historische Blamage für den FC Bayern München?

Kiels Sensation war dabei eine, die nicht völlig überraschend kam. Vor den jüngsten Niederlagen hatten die Bayern in der Liga acht Mal in Serie zurückgelegen, mit Kraftanstrengungen und oft auch dank Welttorhüter Manuel Neuer aber jeweils eine Niederlage vermieden. Doch es war zu erahnen gewesen, auch durch die 24 Gegentore in 15 Ligaspielen, dass das nicht mehr lange gutgehen kann.

Dauerstress, kaum Erholung, nachlassende Konzentration und womöglich auch Motivation – all das kulminierte im Schneegestöber an der Förde in einer Niederlage, für die die Worte historisch und Blamage bemüht wurden. „Ich habe gerade in der Kabine ziemlich viele verwirrte Menschen getroffen“, berichtete Holsteins Trainer Ole Werner, 32, nach dem leidenschaftlichen Kampf seiner Mannschaft vergnügt. Zuvor hatte sein Torwart Ioannis Gelios den sechsten Münchener Elfmeter von Marc Roca abgewehrt, danach verwandelte der frühere Bremer Bartels gegen Neuer so sicher wie seine Kollegen zuvor.

Die Bayern hatte beim Zweitligisten während der regulären Spielzeit die beiden Führungen von Serge Gnabry (14.) und Leroy Sané (48.) verspielt. Zunächst glich Bartels aus (37.), ehe Kiels Kapitän Hauke Finn Wahl mit seinem Schultertor zum 2:2 (90.+5) ausglich. So blieben die Münchener am Ende konsterniert zurück. „Über das erste Gegentor sprechen wir schon seit einiger Zeit, über diese Art von Gegentoren. Den Schuh müssen wir uns anziehen“, sagte Thomas Müller.

Flick stellt sich nicht vor die Mannschaft

Nachdem sich ihr Flow des vergangenen Jahres nun in einen AntiLauf verwandelt hat. Besonders deutlich wurde das bei Flick, als er sich in der Pressekonferenz in seiner Verärgerung und Enttäuschung nicht mehr so schützend vor seine Spieler stellte wie gewohnt. „Wir haben viel zu tun. Wir müssen das große Ganze anpacken. Es gibt jetzt auch keine Entschuldigungen mehr. Viele Spiele, zu wenig Urlaub, das ist einfach vorbei“, kündigte er einen härteren Kurs an. Zugleich klang es durchaus vorwurfsvoll, als Flick die Mängelliste vortrug. Das zweite Gegentor ließ ihn fast schon verzweifelt zurück, weil jene Basis-Elemente vernachlässigt worden waren, die jedem Kreisliga-Kicker geläufig sind. Eine ordentliche Strafraumbesetzung vermisste Flick und zuvor das Unterbinden der Flanke, danach die Zuordnung im Eins-gegen-eins.

Kaum Zeit für Veränderungen

Das Problem für ihn ist nun, dass etwas ins Rutschen geraten zu sein scheint und der Trend gerade kein Friend der Bayern ist, wie es Uli Hoeneß formulieren könnte.

Es bleibt allerdings kaum Zeit, um grundlegende Veränderungen einzustudieren. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) steht schon das Ligaspiel gegen Freiburg an. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist mit zuletzt fünf Siegen und 16:2-Toren aktuell die formstärkste – nicht nur der Bundesliga, sondern der Top-Ligen ganz Europas.

DFB-Pokal: Schalke in Wolfsburg, Hammerlos für Bochum fs DFB-Pokal: Schalke in Wolfsburg, Hammerlos für Bochum fs Die Topclubs der Fußball-Bundesliga gehen den ganz schweren Aufgaben im Achtelfinale des DFB-Pokals aus dem Weg. Borussia Dortmund empfängt Bundesliga-Absteiger SC Paderborn, RB Leipzig trifft auf Zweitligist VfL Bochum. Das ergab die Auslosung der Runde der besten 16 Teams durch Ex-Skispringer Sven Hannawald am Sonntagabend in der ARD. Sollte Titelverteidiger FC Bayern München sich in der zweiten Runde bei Holstein Kiel durchsetzen, geht es zuhause gegen SV Darmstadt 98. Insgesamt kommt es nur zu zwei Bundesliga-Duellen im Achtelfinale: Der Tabellenletzte FC Schalke 04 tritt beim VfL Wolfsburg an, der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Aus der zweiten Runde müssen noch zwei Partien gespielt werden. Am 12. Januar trifft Bayer 04 Leverkusen auf Eintracht Frankfurt - der Sieger muss auswärts zu Regionalligist Rot-Weiss Essen. Einen Tag später tritt Bayern beim Zweitligisten Kiel an. Die Partien der anschließenden Runde der besten 16 finden am 2. und 3. Februar statt, die Viertelfinals steigen am 2. und 3. März. Der Pokalsieger wird beim Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai ermittelt. Hier gibt es unseren Live-Ticker zum Nachlesen: 17.55 Uhr: Die Auslosung ist rum und die Bundesliga-Größen Borussia Dortmund und der FC Bayern und RB Leipzig haben vermeintlich leichte Lose erwischt. Vorrausgesetzt die Münchener erreichen das Achtelfinale, treffen die Top-Drei der Bundesliga jeweils auf Zweitligisten. 17.49 Uhr: Weitere Partien: Jahn Regensburg - 1. FC Köln

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

SV Werder Bremen - Spvgg Greuther Fürth

RB Leipzig - VfL Bochum

Borussia Dortmund - SC Paderborn 17.48 Uhr: Die nächste Partie: Sieger aus Holstein Kiel/FC Bayern München gegen Darmstadt 98 - sollte sich der FC Bayern gegen den Zweitligisten druchsetzen, also ein leichtes Los für den Rekordpokalsieger. 17.47 Uhr: Die nächste Partie: VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 17.46 Uhr: Als erstes Team wird Viertligist Rot-Weiss Essen gezogen. Gegner ist der Sieger aus Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. 17.42 Uhr: Nach einem Bericht über die anhaltende Krise von Schalke 04, rollen nun die Kugeln erneut. Das Pokal-Achtelfinale der Männer wird gelost - und auch Schalke ist noch im Topf. 17.37 Uhr: Weitere Begegnungen VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen/ SV Meppen

Hoffenheim gegen FC Bayern/Walddörfer SV 17.35 Uhr: Die ersten Begegnungen: SC Freiburg gegen SV Sand/Turbine Potsdam -

SC Andernach gegen Eintracht Frankfurt. 17.34 Uhr: Und mit den Frauen geht es auch direkt los. Ausgetragen werden die Viertelfinalspiele am 20. und 21. März. Drei Partien des Achtelfinals müssen noch ausgetragen werden, daher gibt es drei Doppellose. 17.33 Uhr: Neben den Achtelfinalspielen der Manner wird natürlich auch noch das Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen ausgelost. 17.31 Uhr: Die Berichterstattung rund um die Vier-Schanzen-Torunee ist zu Ende. Alles ist bereit für die Auslosung der Achtelfinalspiele des DFB-Pokals. Sven Hannawald, Alexander Bommes und Peter Frymuth sind bereit. 17.12 Uhr: Überhaupt ist auffällig, dass Vereine aus NRW, besonders aus dem Ruhrgebiet bislang sehr erfolgreich. Mit Schalke 04, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Rot-Weiss Essen, SC Paderborn und dem 1. FC Köln sind bereits sechs Teams aus dem Westen für das Achtelfinale qualifiziert. Mit Bayer Leverkusen könnte ein siebtes folgen. 17.04 Uhr: Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten: Denn mit Rot-Weiss Essen steht noch ein Regionalligist im Achtelfinale – als letzter verbleibender Viertligist. Im Turnierverlauf setzte sich der Spitzenreiter der Regionalliga West gegen Arminia Bielefeld (1:0) und Fortuna Düsseldorf (3:2) durch. 17.00 Uhr: In der Corona-Saison 2020/21 geht die Auslosung des DFB-Pokals nicht ohne Besonderheiten. Denn aufgrund der hohen Belastung und dem engen Spielplan einiger Mannschaften stehen erst 14 der 16 Achtelfinalteilnehmer fest. Titelverteidiger FC Bayern und Bayer Leverkusen hatten um Verschiebung ihrer Zweitrundenpartien gebeten – die Anträge wurden vom DFB genehmigt. Heißt: Erst am 12. Beziehungsweise 13. Januar müssen die Bayern (bei Holstein Kiel) und die Werkself (gegen Eintracht Frankfurt) in der 2. Runde ran. 16.58 Uhr: Gleich geht es rund. Ab 17.30 Uhr werden in der Sportschau die Kugeln rollen. Gelost wird das Achtelfinale des DFB-Pokals. Ex-Skispringer und Sportschau-Experte Sven Hannawald wird Losfee sein. Peter Frymuth als Vizepräsident des DFB ist Ziehungsleiter. Diese Teams stehen im Achtelfinale Schalke 04 (3:1 gegen SSV Ulm 1846)

(3:1 gegen SSV Ulm 1846) Borussia Dortmund (2:0 gegen Eintracht Braunschweig)

(2:0 gegen Eintracht Braunschweig) Borussia Mönchengladbach (5:0 gegen SV Elversberg)

(5:0 gegen SV Elversberg) Rot-Weiss Essen (3:2 gegen Fortuna Düsseldorf)

(3:2 gegen Fortuna Düsseldorf) SC Paderborn - (3:2 gegen 1. FC Union Berlin)

- (3:2 gegen 1. FC Union Berlin) 1. FC Köln (1:0 gegen VfL Osnabrück)

(1:0 gegen VfL Osnabrück) RB Leipzig (3:0 gegen FC Augsburg)

(3:0 gegen FC Augsburg) SpVgg Greuther Fürth (7:6 i.E gegen TSG Hoffenheim)

(7:6 i.E gegen TSG Hoffenheim) SV Darmstadt (3:0 gegen Dynamo Dresden)

(3:0 gegen Dynamo Dresden) VfL Wolfsburg (4:0 gegen SV Sandhausen)

(4:0 gegen SV Sandhausen) VfB Stuttgart (1:0 gegen SC Freiburg)

(1:0 gegen SC Freiburg) Werder Bremen (3:0 gegen Hannover 96)

(3:0 gegen Hannover 96) VfL Bochum (3:0 i.E. gegen FSV Mainz)

(3:0 i.E. gegen FSV Mainz) Jahn Regensburg (4:2 i.E. gegen Wehen Wiesbaden)

(4:2 i.E. gegen Wehen Wiesbaden) sowie die Sieger aus den Partien

Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (12.01.2021)

Holstein Kiel gegen Bayern München (13.01.2021)