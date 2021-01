TV-Quote: Handball-WM schwächer als Krimi, aber vor Dschungelcamp

Berlin. Statt den deutschen Handballern beim Kampf ums WM-Viertelfinale zuzusehen, entscheiden sich doppelt so viele TV-Zuschauer für einen Krimi.

Handball-WM: Nun beginnt Alfred Gislasons Mission in Ägypten

Handball-WM: Nun beginnt Alfred Gislasons Mission in Ägypten

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat beim Quotenvergleich gegen den Krimi in der ARD klar verloren. Die TV-Übertragung der Niederlage gegen Spanien sahen am Donnerstagabend im ZDF durchschnittlich 4,95 Millionen Menschen und sorgten nach Angaben des Senders für einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Mehr als doppelt so viele Zuschauer lockte fast zeitgleich „Nord bei Nordwest“ mit 10,08 Millionen Menschen (Marktanteil 29,5 Prozent) im Ersten vor den Fernseher.

Interesse an Handball-WM geringer als vor zwei Jahren

Das Interesse an den Spielen in Ägypten ist deutlich geringer als bei der Heim-WM vor zwei Jahren, als bei jeder TV-Übertragung mehr als sechs Millionen Menschen zuschauten.

Immerhin lagen die Handballer noch klar auf dem zweiten Platz, die RTL-Dramedyserie „Der Lehrer“ auf Platz drei sahen 2,27 Millionen (6,6 Prozent) Zuschauer. Im Spätprogramm saßen bei der RTL-Dschungelshow 2,00 Millionen (10,6 Prozent) vor den Bildschirmen. (dpa)