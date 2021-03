Di, 02.03.2021, 17.08 Uhr

Sportvorstand Fredi Bobic verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Saisonende. Das bestätigte der 49-Jährige am Dienstag in der ARD-Sendung "Sportschau Thema". Zuletzt war berichtet worden, Bobic sei beim Ligarivalen Hertha BSC der Wunschkandidat für die Nachfolge des entlassenen Michael Preetz.