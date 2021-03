Nagelsmann macht Klopp Mut: "Absoluter Weltklasse-Trainer"

Budapest. Vor dem zweiten Duell mit dem in einer tiefen Krise steckenden FC Liverpool hat RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann seinem Amtskollegen Jürgen Klopp Mut zugesprochen.

"Ich glaube, dass die Phase hart ist, aber es ist weiterhin eine Weltklasse-Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Trainer. Jürgen hat schon ein paar Krisen gehabt, die er meistern musste", sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Budapest. Das erste Duell hatte Liverpool 2:0 gewonnen, allerdings in der englischen Premier League zuletzt sechs Heim-Niederlagen nacheinander kassiert.

Nagelsmann sieht Leipzig trotz der unterschiedlichen Formkurven nicht als Favoriten. "Uns interessieren die Liga-Ergebnisse von Liverpool nicht, denn aktuell sind wir der Verlierer des Duells. Deshalb sind wir nicht der Favorit, sondern der Herausforderer", sagte der 33-Jährige. Er könne nachvollziehen, dass Liverpool gerade eine harte Zeit durchmache. "Aber sie werden das hinkriegen, dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht."

Personell muss der RB-Coach nur wenige Abstriche machen. Schmerzhaft ist allein der Ausfall von Angeliño. Der Spanier wird wegen einer Muskelverletzung erst nach der Länderspiel-Pause wieder zur Verfügung stehen. Kapitän Marcel Sabitzer und der Innenverteidiger Willi Orban reisen mit nach Budapest.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-748500/2