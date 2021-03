Bester Deutscher über 10 Kilometer in Tschechien: Arnd Peiffer.

Deutsche Biathleten verpassen Top-10 in Tschechien

Nove Mesto. Olympiasieger Arnd Peiffer hat im Biathlon-Sprint im tschechischen Nove Mesto als bester Deutscher den 13. Platz belegt.

Der 33-Jährige aus dem Harz leistete sich eine Strafrunde und lag nach zehn Kilometern 46,1 Sekunden hinter dem französischen Sieger Quentin Fillon Maillet. Der Norweger Tarjei Bö sicherte sich den zweiten Rang vor dem Italiener Lukas Hofer. Alle drei Skijäger auf dem Podest kamen ohne Schießfehler durch, alle sechs deutschen Starter patzten hingegen mit der Waffe.

In der Vorwoche war Peiffer im ersten Sprint an gleicher Stelle noch auf den dritten Rang gelaufen. Zweitbester Deutscher wurde Ex-Weltmeister Benedikt Doll (2 Fehler) auf Rang 15, Erik Lesser (1) schaffte es als 19. ins Ziel, Roman Rees (1) kam auf Platz 27. Die Qualifikation für das Verfolgungsrennen der besten 60 am Samstag verpassten hingegen die schwachen Philipp Horn (3/73.) und Johannes Kühn (3/83.).

Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint der Frauen. Bis Sonntag stehen auf den WM-Strecken von 2013 noch die Jagdrennen und Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm, ehe kommende Woche das Saisonfinale in Schweden stattfindet.

