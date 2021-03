Di, 16.03.2021, 13.48 Uhr

Triathletin Anja Knapp hat ein großes Ziel: Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Knapp hatte die Qualifikation für Rio 2016 verpasst, für das Ticket nach Japan muss sie sich in einem internen Ausscheidungsrennen in Kienbaum durchsetzen.