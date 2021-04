Aufatmen auf Schalke: Huntelaar Kandidat für die Startelf

Do, 01.04.2021, 14.39 Uhr

Schalke darf am Samstag gegen Bayer Leverkusen auf Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar hoffen. Der Routinier hat seine Wadenprobleme auskuriert und könnte gegen die Werkself in der Startelf stehen. "Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind", sagte Trainer Dimitrios Grammozis.