BVB will gegen "stärkste Mannschaft der Welt" Reaktion zeigen

Mo, 05.04.2021, 21.37 Uhr

Nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war die Kritik an Borussia Dortmund riesig. Nationalspieler Emre Can möchte in der Champions League nun eine Reaktion zeigen - ausgerechnet gegen die, so sein Trainer Edin Terzic, "stärkste Mannschaft der Welt".