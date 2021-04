Neuer US-Park trotzt Stereotypen: Skaten auch für Schwergewichte

Di, 13.04.2021, 06.48 Uhr

Skaten wird allgemeinhin als Sportart für junge, fitte und durchtrainierte Athleten angesehen. Ein neuer Skaterpark in Kalifornien will dieser Wahrnehmung jetzt entgegenwirken - und richtet sein Angebot explizit an schwergewichtigere Menschen, die Lust aufs Skaten haben, ohne spöttischen Kommentaren ausgesetzt zu werden.