Nach Bayern-Patzer: Nagelsmann will "nicht künstlich pushen"

Mi, 14.04.2021, 17.29 Uhr

Nach dem überraschenden Remis zwischen Bayern München und Union Berlin ist RB Leipzig zurück im Meisterrennen. Trainer Julian Nagelsmann will davon aber erstmal nichts wissen. Vielmehr sei die Saison so oder so bisher ein großer Erfolg.