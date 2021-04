Bach: Tokio "am besten vorbereitete Olympiastadt aller Zeiten"

Mi, 21.04.2021, 21.10 Uhr

IOC-Präsident Thomas Bach hat erneut alle Zweifel an der geplanten Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio zerstreut. Die um ein Jahr verschobenen Sommerspiele bleiben "die am besten vorbereiteten Spiele in der Geschichte", sagte Bach nach einer Sitzung der IOC-Exekutive.