Kampf um die Königsklasse: BVB-"Endspiel" in Wolfsburg

Fr, 23.04.2021, 14.31 Uhr

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat vor dem Königsklassen-"Endspiel" beim VfL Wolfsburg sein Team in die Pflicht genommen. Dank zweier Siege in der englischen Woche ist der BVB im Kampf um die Champions League auf vier Punkte an Eintracht Frankfurt herangerückt, Wolfsburg liegt fünf Zähler vor den Schwarz-Gelben.