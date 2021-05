Löw nominiert Müller und Hummels für die EM

Mi, 19.05.2021, 12.51 Uhr

Bundestrainer Joachim Löw holt Thomas Müller und Mats Hummels für die Fußball-EM zurück in die Nationalmannschaft. Löw berief die beiden im März 2019 ausgemusterten Weltmeister von 2014 in seinen 26er-Kader für das paneuropäische Turnier. Überraschend sind auch Linksverteidiger Christian Günter vom SC Freiburg und Stürmer Kevin Volland von der AS Monaco dabei.