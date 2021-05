Lille steht Kopf: Tausende feiern 4. Meistertitel von OSC

Mo, 24.05.2021, 11.38 Uhr

Riesenparty in Lille: Mit einem 2:1-Sieg in Angers hat der OSC Lille die vierten Meistertitel der Klubgeschichte perfekt gemacht. Tausende Fans feierten ausgelassen den Triumph über die "Kataris" von Paris St. Germain. Das schwerreiche PSG war in den letzten acht Jahren sieben Mal Meister geworden.