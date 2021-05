"Gewinnermentalität" soll DFB-Team zu erfolgreicher EM verhelfen

Sa, 29.05.2021, 18.13 Uhr

Joachim Löw setzt im Trainingslager in Seefeld auf Teambuilding. Der scheidende Bundestrainer will im DFB-Team eine "Gewinnermentalität" aufbauen, um das peinliche Abschneiden bei der WM 2018 in Russland wettzumachen. DFB-Kapitän Manuel Neuer visiert bereits den EM-Titel an, um Löw "einen tollen Abschied zu schenken".