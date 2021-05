Erstrunden-Aus bei French Open: Kerber unterliegt Qualifikantin

So, 30.05.2021, 13.21 Uhr

Nächste Pleite für Angelique Kerber: Die deutsche Nummer eins ist bei den French Open bereits an ihrer Auftakthürde, der Qualifikantin Angelina Kalinina, gescheitert. Es ist das dritte Erstrunden-Aus in Folge beim Grand-Slam-Turnier in Paris.