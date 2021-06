Weiterer spanischer Corona-Fall: Llorente positiv getestet

Las Rozas Madrid. Nach Kapitän Sergio Busquets ist in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auch Diego Llorente positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Verband mitteilte, werde der 27-Jährige von Leeds United das EM-Quartier des dreimaligen Europameisters in Las Rozas de Madrid verlassen. Die Vorbereitung des Teams auf die am 11. Juni beginnende EM werde mit individuellem Training fortgesetzt.

Die Infektion von Busquets (32) war zuvor am Sonntag bekanntgegeben worden, seitdem können die Spanier nur unter erheblichen Einschränkungen trainieren. Luis Enrique hat inzwischen Torwart Kepa Arrizabalaga, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez sowie Raúl Albiol nachnominiert. Diese Profis trainieren abgeschottet vom Team in einer eigenen sogenannten Blase und stünden bereit, in die Mannschaft zu rücken.

Die Spanier spielen in der EM-Gruppe E am 14. Juni (21.00 Uhr) in Sevilla gegen Schweden, es folgen die Partien gegen Polen (19. Juni) und die Slowakei (18.00) an gleicher Stelle. Auch die Schweden haben bereits zwei Corona-Fälle in ihrer Nationalmannschaft vermeldet.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-918077/3