EM 2020: Weltmeister Frankreich in München eingetroffen

Mo, 14.06.2021, 15.56 Uhr

Wenige Stunden vor dem Giganten-Duell: Top-Favorit Frankreich ist mit seinen Starspielern in München eingetroffen. Am Dienstag, 21 Uhr, trifft der Weltmeister in der Allianz Arena auf das DFB-Team.