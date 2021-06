Lewandowski blass, Polen harmlos: 1:2-Pleite gegen die Slowakei

Mo, 14.06.2021, 20.08 Uhr

Ein Weltfußballer ist nicht genug: Robert Lewandowski und die polnische Nationalmannschaft sind mit einer bitteren Niederlage gegen die Slowakei in die EM gestartet. Beim 1:2 in St. Petersburg wirkte der Bayern-Star in der Sturmspitze über weite Strecken einsam.