Französische Fußballfans in München in bester Stimmung

Di, 15.06.2021, 11.01 Uhr

Vor dem ersten EM-Spiel der französischen Nationalmannschaft am Abend gegen die DFB-Elf sind die französischen Fans in München in bester Stimmung. 14.000 Fans sind in der Allianz Arena zugelassen. . AUTRE ENVOI A SUIVRE