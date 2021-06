Vertrag aufgelöst: Rudy verlässt Schalke 04 vorzeitig

Mi, 16.06.2021, 13.26 Uhr

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 muss nach Huntelaar und Kolasinac den nächsten Abgang hinnehmen. Der zuletzt an die TSG Hoffenheim ausgeliehene Sebastian Rudy verlässt die Königsblauen vorzeitig. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Rudy hatte am Montag unentschuldigt beim Corona-Test gefehlt.