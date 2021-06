Zverev nach Aus in Halle: "Ich bin müde"

Do, 17.06.2021, 22.45 Uhr

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist beim Rasenturnier in Halle/Westfalen bereits im Achtelfinale gescheitert. Bis zum nächsten Highlight, dem Rasenklassiker Wimbledon, will der Hamburger erstmal eine Pause einlegen. Viel rechnet sich Zverev in Wimbledon allerdings nicht aus.