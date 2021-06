1:1 gegen Tschechien: Vize-Weltmeister Kroatien droht EM-Aus

Fr, 18.06.2021, 20.11 Uhr

Vize-Weltmeister Kroatien droht bei der EM das frühe Aus. Das Team um Superstar Luka Modric kam am Freitag in Glasgow in seinem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D gegen Tschechien nicht über ein 1:1 hinaus. Nur mit einem Sieg am Dienstag gegen Schottland könnten die Kroaten noch die K.o.-Runde erreichen.