Sabally erstmals im All-Star-Game der WNBA

Do, 01.07.2021, 10.26 Uhr

Nationalspielerin Satou Sabally nimmt an ihrem ersten All-Star-Spiel der amerikanischen WNBA teil. Mit dem "Team WNBA" tritt die 23-Jährige gegen die US-Nationalmannschaft an. Die Berlinerin bestreitet aktuell ihre zweite Profi-Saison in den USA bei den Dallas Wings.