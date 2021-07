Fußball-EM Uefa verbietet Regenbogen-Farben in Baku und St. Petersburg

Regenbogenfarben gelten als Symbol für Toleranz und Vielfalt. Die Uefa verbietet einmal mehr, dass sie in Stadien gezeigt werden.

Baku/St. Petersburg Die Uefa knickt erneut ein: In den EM-Spielorten in Russland und Aserbaidschan dürfen keine Banden in Regenbogenfarben gezeigt werden.