EM 2021: Termin, Datum, Spiele – Wann ist das Halbfinale?

Die heiße Phase der Fußball-Europameisterschaft läuft! Seit den dramatischen Spielen am Freitag stehen bereits zwei Halbfinalisten der EM 2021 fest: Im Elfmeterschießen setzten sich die Spanier gegen die Schweiz durch, im zweiten Viertelfinale siegte Italien im Duell der Top-Favoriten mit 2:1 gegen Belgien.

Am heutigen Samstag kommt es zudem noch zu den Spielen Dänemark gegen Tschechien (18.00 Uhr live in der ARD) und England gegen die Ukraine (21.00 Uhr live in der ARD).

Doch wann finden die Halbfinalspiele statt? Wie sehen die Paarungen aus? Wo werden sie ausgetragen? Wir informieren Sie in diesem Artikel

EM 2021: Wann ist das Halbfinale?

Einfache Frage, einfache Antwort: Die beiden Halbfinalspiele der EM 2021 finden am Dienstag, den 06.07.2021 und am Mittwoch, den 07.07.2021 statt.

Großer Jubel: Die Spanier feiern Torwart Unai Simón nach seinen gehaltenen Elfmetern im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz. Foto: AFP

Ausgetragen werden beide Partien im englischen London – genauer: Im legendären Wembley-Stadion. 60.000 Zuschauer sollen bei den Spielen in der englischen Hauptstadt zugelassen werden – trotz der Delta-Variante des Coronavirus, die sich speziell in Großbritannien rasant ausbreitet. Die Inzidenzwerte auf der Insel liegen aktuell wieder bei mehr als 200. Nicht ohne Grund ist die Zulassung dieser Zuschauermassen hierzulande sehr umstritten. Zuletzt äußerte sich etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel besorgt.

EM 2021: Wer ist im EM-Halbfinale? Die Paarungen

Im ersten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Italien und Spanien – also der Neuauflage des EM-Finals von 2014.

Dienstag, 06.07.2021, 21.00 Uhr, Italien – Spanien

Mittwoch, 07.07.2021, 21.00 Uhr, Ukraine/England – Tschechien/Dänemark

EM 2021, Übertragung: Wo die Spiele im Free-TV und Live-Stream gezeigt werden

Gute Nachrichten für alle Fußballfans. Beide Halbfinalspiele werden in der kommenden Woche live im Free-TV und auch im kostenlosen Live-Stream gezeigt. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen die Spiele in jedem Fall live.

Offen ist allerdings aktuell noch, wo welches Halbfinale gezeigt wird. Fest steht: ARD und ZDF zeigen jeweils eine Partie – und werden zeitnah veröffentlichen, wer Italien gegen Spanien überträgt und wer das zweite Halbfinale. (fs)

