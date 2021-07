FC-Trainer Baumgart erlaubt Bier und Zigaretten

Di, 13.07.2021, 11.49 Uhr

Steffen Baumgart will in der Kabine des Bundesligisten 1. FC Köln kein allzu strenges Regiment führen. Statt Alkohol und Zigaretten grundsätzlich zu verbieten, appelliert der Trainer an die Eigenverantwortung seiner Profis.