Rückschlag: Federer sagt für Olympia ab

Di, 13.07.2021, 19.47 Uhr

Superstar Roger Federer hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Der 39-jährige Schweizer schrieb bei Twitter von einem Rückschlag an seinem Knie. Damit verliert das Tennisturnier im Zeichen der Ringe immer mehr an Attraktivität. Auch Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams und Simona Halep fehlen in Japan.