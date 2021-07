Essen. Drei Wochen voller Highlights: Über 11.000 Athleten kämpfen bei Olympia in Tokio in 33 Disziplinen um Gold. Was wichtig ist.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio kämpfen rund 11.000 Athleten um Gold, Silber oder Bronze. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Spiele 2020 um ein Jahr verschoben.

Olympia 2021 Olympia 2021: Wann beginnen die Spiele in Tokio?

Eigentlich sollten die Olympischen Sommerspiele in Tokio im vergangenen Jahr stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie auf den Sommer 2021 verlegt. Damit werden zum ersten Mal in der Geschichte Olympische Spiele außerhalb des Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen. Die Spiele finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet?

Mit einer großen Feier beginnen die Olympischen Spiele in Tokio am Freitag, den 23. Juli 2021. Im Olympiastadion in der Hauptstadt Japans starten die Feierlichkeiten um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ). Tokio ist Deutschland sieben Stunden voraus.

Los geht es eigentlich schon zwei Tage vorher, wenn die ersten der 33 Disziplinen starten. Am Mittwoch, 21. Juli, werden bei den Frauen im Softball und Fußball die ersten Vorrundenspiele ausgetragen. Tags darauf sind die Männer am Start.

Foto: Sascha Fromm

Wann werden die ersten Goldmedaillen vergeben?

Schon am ersten Wettkampftag, am 24. Juli, fallen die ersten Entscheidungen. Gold, Silber und Bronze werden im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen sowie im Radsport im Straßenrennen der Männer vergeben. Auch im Fechten, Judo, Taekwondo, Gewichtheben, Rudern und Dressurreiten werden die Sieger gekürt.

Weitere Entscheidungen der ersten Woche fallen auch im Schwimmen und Turnen. In der zweiten Hälfte der Sommerspielen geht es in den Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball und Hockey sowie in der Leichtathletik um Gold.

Übrigens: Insgesamt werden in Tokio 1017 Medaillen vergeben.

Im Nationalstadion in Tokio werden die Olympischen Spiele und die Paralympics ausgetragen. Wegen der Corona-Pandemie bleiben jedoch die Ränge leer.

Was sind die Höhepunkte der Spiele?

Das erste Highlight steht schon vor der offiziellen Eröffnung der Spiele an: Im Fußball kommt es am Donnerstag, 22. Juli, um 13.30 Uhr deutscher Zeit zur Neuauflage des Finals von Rio de Janeiro 2016. Zum Auftakt der Vorrunde trifft die auf Olympiasieger Brasilien.

Traditioneller Höhepunkt der Sommerspiele: Der 100-Meter-Lauf der Männer steigt am 7. August. Gesucht wird ein Nachfolger von Usain Bolt (Jamaika). 2016 in Rio wurde er mit 9,81 Sekunden Olympiasieger.

Wann enden die Olympischen Spiele in Tokio?

Die Abschlussfeier beginnt am 8. August 2021 um 20 Uhr Ortszeit (13:00 MESZ). Im Laufe der Feierlichkeiten erlischt das olympische Feuer. Dann wird die Flagge an den Gastgeber der Winterspiele 2022 weitergegeben: Peking.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de