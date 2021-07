"Erstmal ins Halbfinale": Handballer peilen Olympia-Medaille an

Mo, 19.07.2021, 17.33 Uhr

Bundestrainer Alfred Gislason hat das Erreichen der olympischen Medaillenspiele als Ziel der deutschen Handballer ausgegeben. "Unser Ziel ist erstmal das Halbfinale" sagte Gislason am Montag in Tokushima. Die Olympischen Spiele beginnen für das DHB-Team am Samstag gegen Europameister Spanien.