Olympia: Laura Ludwig und Patrick Hausding tragen deutsche Fahne

Do, 22.07.2021, 07.11 Uhr

Das deutsche Fahnenträger-Duo bei den Olympischen Spielen in Tokio steht fest: Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding führen die deutsche Delegation bei der Eröffnungsfeier am Freitag an. Erstmals gibt es sowohl eine Fahnenträgerin als auch einen Fahnenträger.