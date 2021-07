Gegen Pogacar: Schachmann kämpft Samstag um Olympia-Medaille

Fr, 23.07.2021, 14.19 Uhr

Beim Olympischen Straßenrennen strebt Maximilian Schachmann eine Medaille an. Der Berliner hat sich speziell auf den Wettkampf in Tokio vorbereitet. Problem: Auch Tour-Dominator Tadej Pogacar fährt am Samstag mit.