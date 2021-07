Doping: Provisorische Tokio-Sperre für ukrainische Triathletin

Mo, 26.07.2021, 18.44 Uhr

Die ukrainische Triathletin Julia Jelistratowa wird wegen einer positiven Dopingprobe vorerst von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen. Dies gab die Internationale Test-Agentur (ITA) wenige Stunden vor Rennstart am Abend bekannt. Die 33-Jährige war schon am 5. Juni positiv auf EPO getestet worden.