DFB-Neustart unter Flick: Can will "wieder an die Weltspitze" DFB-Neustart unter Flick: Can will "wieder an die Weltspitze" Do, 29.07.2021, 17.21 Uhr Emre Can glaubt an einen positiven Neustart der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick. Man müsse wieder "guten, erfolgreichen Fußball spielen", forderte der 27-Jährige nach dem EM-Aus im Achtelfinale.

