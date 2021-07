Sportschießen: Reitz auf Mission Titelverteidigung in Tokio

Sa, 31.07.2021, 09.28 Uhr

Er gilt als Usain Bolt des Pistolensports, keiner schießt schneller als Christian Reitz. Den Gold-Coup aus Rio will er nun bei den Olympischen Spielen in Tokio wiederholen. Am Sonntag startet der Polizeioberkommissar in seiner Hauptdisziplin Schnellfeuerpistole.