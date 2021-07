Mentale Probleme: US-Turnstar Biles sagt zwei weitere Starts ab

Sa, 31.07.2021, 09.49 Uhr

Turn-Rekordweltmeisterin Simone Biles hat auch ihre Starts beim Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Ob die 24-Jährige am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) starten wird, ist noch offen. Die mentalen Probleme der Ausnahmeturnerin machen Leistungssport derzeit unmöglich.