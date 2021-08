Sprintstar Lyles über mentale Gesundheit: "Sagen es seit Jahren"

Sa, 07.08.2021, 11.27 Uhr

Simone Biles, Naomi Osaka - das Thema mentale Gesundheit rückte bei diesen Olympischen Spielen in den Fokus der Öffentlichkeit. Für US-Sprintstar Noah Lyles ein Problem, denn "wir sagen es seit Jahren". Viele sähen in den Sportlern keine Menschen, sondern nur Promis oder Superhelden.Der Olympia-Dritte über 200 m hat in der Vergangenheit häufig über psychische Probleme und depressive Lebensphasen berichtet.