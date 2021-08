Karla Borger und Julia Sude gewinnen Bronze bei Beach-EM

Wien. Karla Borger und Julia Sude haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien die Bronzemedaille erkämpft. Das Düsseldorfer Duo gewann das kleine Finale gegen Anastasija Kravcenoka und Tina Graudina aus Lettland mit 2:1 (14:21, 21:17, 15:8).

Zuvor war das deutsche Team im Halbfinale trotz mehrerer Matchbälle knapp mit 1:2 (9:21, 24:22, 14:16) an den Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli gescheitert.

Bei den Männern sind noch Nils Ehlers und Simon Pfretzschner als letzte deutsche Starter vertreten. Das Duo aus Hamburg und Dachau spielt in der Runde der letzten acht Teams am Abend (20.00 Uhr) gegen die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen um den Einzug in das Halbfinale, das wie das Endspiel am Sonntag ausgetragen wird.

