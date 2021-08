Fragen und Antworten zu den Paralympischen Spielen

So, 22.08.2021, 08.28 Uhr

Zwei Wochen nach den Olympischen Spielen in Tokio begrüßt Japan die paralympischen Athletinnen und Athleten, darunter auch 133 Aktive für das Team D. Wer sind die Medaillenfavoriten? Was können wir uns von den Deutschen erhoffen? Was erwartet die Sportler und Sportlerinnen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem sportlichen Großevent.