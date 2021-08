Paralympische Spiele in Tokio offiziell eröffnet

Di, 24.08.2021, 16.11 Uhr

Der japanische Kaiser Naruhito hat die 16. Paralympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Bis zum 5. September stehen insgesamt 539 Entscheidungen in 22 Sportarten auf dem Programm. Für Deutschland gehen 133 Para-Athleten und drei Guides an den Start.