Klarer Auftaktsieg: Zverev im Schnellverfahren in Runde zwei

Di, 31.08.2021, 20.23 Uhr

Alexander Zverev ist mit einer konzentrierten Leistung in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der 24 Jahre alte Olympiasieger setzte sich am Dienstag problemlos 6:4, 7:5, 6:2 gegen den US-Amerikaner Sam Querrey durch und wurde seiner Rolle als Mitfavorit auf den Turniersieg gerecht.