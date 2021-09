Mit einem Tag Verspätung: Kerber im Eiltempo in Runde drei

Fr, 03.09.2021, 07.31 Uhr

Mit einem Tag Verspätung ist Angelique Kerber bei den US-Open im Schnelldurchgang in die dritte Runde eingezogen. Die Kielerin, die sich durch ihre zuletzt starken Leistungen durchaus Außenseiterchancen in New York ausrechnet, revanchierte sich gegen Angelina Kalinina für ihr French-Open-Aus in diesem Jahr.