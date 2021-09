Zverev dominiert: Mitfavorit locker in 3. Runde der US Open

Fr, 03.09.2021, 08.29 Uhr

Mitfavorit Alexander Zverev ist bei den US Open mit einer Glanzleistung in die dritte Runde marschiert. Der Olympiasieger bezwang den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas locker in drei Sätzen und feierte den 13. Sieg in Folge.